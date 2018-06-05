Московские волонтеры завершили обучение к ЧМ-2018

Волонтеры, которые будут работать на матчах чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве, завершили обучение. Об этом сообщает kp.ru.

4 июня на Воробьевых горах в рамках Фестиваля болельщиков ФИФА была проведена торжественная церемония по данному поводу.

"Обучение было плановым, постепенным: началось еще в марте. Я пришел на всеобщее обучение, потом на функциональное — изучил туристические особенности города. Сегодня мы прошли по основным туристическим маршрутам Москвы, то есть от Красной площади до острова Балчуг. После чего приехали на смотровую площадку возле главного здания МГУ", — сказал один из волонтеров, студент МГУ.

В рамках чемпионата мира — 2018 для болельщиков во всех 11 городах России, которые примут матчи мирового первенства, будут организованы специальные досуговые мероприятия.