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Московские волонтеры завершили обучение к ЧМ-2018
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Московские волонтеры завершили обучение к ЧМ-2018 

Газета.Ru 5 июня 2018
Фото: MosDay.ru
Волонтеры, которые будут работать на матчах чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве, завершили обучение. Об этом сообщает kp.ru.
4 июня на Воробьевых горах в рамках Фестиваля болельщиков ФИФА была проведена торжественная церемония по данному поводу.
"Обучение было плановым, постепенным: началось еще в марте. Я пришел на всеобщее обучение, потом на функциональное — изучил туристические особенности города. Сегодня мы прошли по основным туристическим маршрутам Москвы, то есть от Красной площади до острова Балчуг. После чего приехали на смотровую площадку возле главного здания МГУ", — сказал один из волонтеров, студент МГУ.
В рамках чемпионата мира — 2018 для болельщиков во всех 11 городах России, которые примут матчи мирового первенства, будут организованы специальные досуговые мероприятия.
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