Заставку к ЧМ-2018 погубил крест

ФИФА «отредактировала» Спасскую башню

Международная федерация футбола заменила звезду на Спасской башне Московского Кремля на крест.

Три дня назад организация опубликовала на своем YouTube-канале официальную телезаставку чемпионата мира по футболу 2018. На нем появляется множество символов России, в том числе Государственный исторический музей в Москве, мечеть Кул-Шариф в Казани, а также стадионы, которые примут матчи мундиаля.

Появляется в кадре и Спасская башня, однако вместо пятиконечной звезды, которая украшает сооружение с 1935 года, на ее вершине водружен православный крест.

Как объяснили ТАСС в пресс-службе ФИФА, появление креста на Спасской башне — «неточность», которую федерация исправит в ближайшее время. При этом в ФИФА поблагодарили российских болельщиков за внимательность.

До 1935-го Спасскую башню в течение 300 лет венчал двуглавый орел.