Ещё
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФИФА «отредактировала» Спасскую башню 

Рамблер 4 часа назад
Международная федерация футбола заменила звезду на Спасской башне Московского Кремля на крест.
Три дня назад организация опубликовала на своем YouTube-канале официальную телезаставку чемпионата мира по футболу 2018. На нем появляется множество символов России, в том числе Государственный исторический музей в Москве, мечеть Кул-Шариф в Казани, а также стадионы, которые примут матчи мундиаля.
Появляется в кадре и Спасская башня, однако вместо пятиконечной звезды, которая украшает сооружение с 1935 года, на ее вершине водружен православный крест.
Как объяснили ТАСС в пресс-службе ФИФА, появление креста на Спасской башне — «неточность», которую федерация исправит в ближайшее время. При этом в ФИФА поблагодарили российских болельщиков за внимательность.
До 1935-го Спасскую башню в течение 300 лет венчал двуглавый орел.
Комментарии61  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой40
Шарапова ответила Серене Уильямс4
Абрамович наказал Британию619
Российскому биатлону отказали в правах29
Судьба Салаха оказалась предрешена
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
00:45
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
ЧМ по футболу 2018
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение