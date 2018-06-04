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Казаки будут следить за целующимися мужчинами на ЧМ-2018
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Казаки будут следить за целующимися мужчинами на ЧМ-2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Ростове-на-Дону более 300 казаков будут помогать полиции следить за порядком во время чемпионата мира по футболу, пишет «Настоящее время».
Казаки будут работать в левобережной зоне Ростова-на-Дону, около стадиона «Ростов-Арена», возле аэропорта, в фан-зоне на Театральной площади и на центральных улицах.
При этом, как уверяют казаки, они будут безоружны, однако, если понадобится, могут применить физическое воздействие.
«Если полиция будет пресекать какие-то правонарушения, мы будем смотреть и помогать им всячески. Замечание можем сделать. Попросить, чтобы вели себя культурно. Но штрафовать или что-либо делать может только полиция, мы на это не имеем никакого права», — сказал казак-дружинник Дмитрий Воскресов.
Донские казаки также пообещали быть крайне терпимыми к представителям ЛГБТ-сообщества.
«Если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции», — заявили дружинники.
Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня. В Ростове-на-Дону сыграют команды Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии.
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