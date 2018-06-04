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Руслан Нигматуллин станет ведущим Радио «Комсомольская правда»
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Руслан Нигматуллин станет ведущим Радио «Комсомольская правда» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: kp.ru
В преддверии Чемпионата мира по футболу в эфире популярной радиостанции состоится премьера программы «Про большой футбол с Русланом Нигматуллиным».
Радио «Комсомольская правда» делает подарок всем футбольным болельщикам — 11 июня за три дня до открытия Чемпионата мира с 18:00 до 19:00 в эфире радиостанции состоится премьера новой спортивной программы. Спецпроект будет выходить на протяжении всего мундиаля.
Бывший голкипер сборной России, участник Чемпионата мира по футболу 2002 года Руслан Нигматуллин, поделится своим экспертным мнением и прокомментирует самые важные этапы спортивного события в прямом эфире. Прогнозы Чемпионата, обзор матчей со сборной России, анализ и итоги мундиаля по его завершению — все это ждет вас в программе «Про большой футбол с Русланом Нигматуллиным».
Программу можно будет не только слушать на радио, но и смотреть прямую трансляцию из студии, в соцсетях Радио «Комсомольская правда» — ВК, Facebook и на канале Радио «Комсомольская правда» в Youtube.
Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиостанций по федеральному охвату и одним из лидеров по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. Федеральная сеть радиостанции «Комсомольская правда» насчитывает 60 передатчиков по России, от Хабаровска до Калининграда, что покрывает более 400 населенных пунктов страны. Ежедневно радио слушает более 1,2 миллиона россиян. В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме online на сайте www.kp.ru/radio.
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