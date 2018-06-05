Россия и Турция сыграли вничью

Сборные России и Турции сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборные России и Турции по футболу завершили вничью контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Встреча завершилась со счётом 1:1. Автором первого гола на 35-й минуте стал Александр Самедов , отличившийся после передачи Алана Дзагоева На 59-й минуте турки сравняли счёт благодаря голу Юнуса Малли На групповом этапе чемпионата мира по футболу подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Турция не пробилась в финальную часть турнира.