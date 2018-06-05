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Россия и Турция сыграли вничью
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Сборные России и Турции сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Сборные России и Турции по футболу завершили вничью контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола на 35-й минуте стал Александр Самедов, отличившийся после передачи Алана Дзагоева.
На 59-й минуте турки сравняли счёт благодаря голу Юнуса Малли.
На групповом этапе чемпионата мира по футболу подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Турция не пробилась в финальную часть турнира.
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