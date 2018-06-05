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С 14 июня начнется прохождение квеста «Москва олимпийская!»
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С 14 июня начнется прохождение квеста «Москва олимпийская!» 

Каховка 5 июня 2018
Фото: Каховка
Для поклонников спорта культурный центр «Вдохновение» запускает новый квест, приуроченный к началу Чемпионата мира по футболу, — «Москва олимпийская»!
В процессе прохождения квеста его участники познакомятся с основными местами, связанными с проведением Олимпийских игр в 1980 году.
Маршрут начнется от стартовой точки около метро Проспект Вернадского и проследует сначала не на стадион, а туда, где ковались и готовились победы — в Олимпийскую деревню. На пути участников встретится сразу два олимпийских объекта, включая и новый, открытый к I Всемирным юношеским играм 1998 года.
Помимо спортивных комплексов, квест позволит увидеть два живописных парка в бассейне речки Раменки, а также музей, посвященный героическим — и на этот раз вовсе не спортивным — победам наших соотечественников — Музей обороны Москвы.
“Цель нашего проекта — формирование новых представлений об удаленных районах Москвы как не однотипных и безликих, а эмоционально близких людям территориях, привлекательных туристских брендов и известных местных достопримечательностей. Изначально проект был запущен Культурным центром «Ивановский» и зарекомендовал себя, как один из новых форматов изучения районов столицы”, — комментирует представитель КЦ «Вдохновение».
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