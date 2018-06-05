Орейро выбрала самого сексуального футболиста России

Александр Ерохин. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро побывала в гостях у «Спорт FM» и в прямом эфире в числе прочего выбрала самого сексуального футболиста сборной России. Такой чести удостоился полузащитник петербургского ”Зенита”

Орейро также призналась, что будет поддерживать российских футболистов на ЧМ-2018. Соперниками России по группе будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.