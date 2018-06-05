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Орейро выбрала самого сексуального футболиста России
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Орейро выбрала самого сексуального футболиста России 

SPORT24.ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро побывала в гостях у «Спорт FM» и в прямом эфире в числе прочего выбрала самого сексуального футболиста сборной России. Такой чести удостоился полузащитник петербургского ”Зенита” Александр Ерохин.
Орейро также призналась, что будет поддерживать российских футболистов на ЧМ-2018. Соперниками России по группе будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.
”Я даже думаю сыграть за Россию, ведь я довольно хорошо играю в футбол, — пошутила Орейро. — И мне говорят, что игроки сборной России не очень хорошо подготовлены”.
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