Орейро выбрала самого сексуального футболиста России 

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро побывала в гостях у «Спорт FM» и в прямом эфире в числе прочего выбрала самого сексуального футболиста сборной России. Такой чести удостоился полузащитник петербургского ”Зенита” Александр Ерохин.
Орейро также призналась, что будет поддерживать российских футболистов на ЧМ-2018. Соперниками России по группе будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.
”Я даже думаю сыграть за Россию, ведь я довольно хорошо играю в футбол, — пошутила Орейро. — И мне говорят, что игроки сборной России не очень хорошо подготовлены”.