В дни матчей ЧМ на пл. Победы в Калининграде выделят отдельную полосу для автобусов

На площади Победы в Калининграде в дни матчей чемпионата мира по футболу выделят отдельную полосу для общественного транспорта. Об этом журналистам сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов на брифинге во вторник, 5 июня.

По словам чиновника, полосу оборудуют для беспрепятственного проезда шаттлов, которые будут возить болельщиков на матчи и обратно. Она будет выделена на участке от Советского проспекта до улицы Черняховского.

"Благодаря этой полосе у нас получится увеличить кругооборот автобусов, время в пути для пассажиров сократится. Речь идёт об автобусах маршрута S2 — Северный вокзал — стадион «Калининград»", — отметил Рольбинов.

Всего в дни ЧМ в городе будут работать шесть маршрутов. В аэропорт автобусы будут ходить круглосуточно на протяжении всего чемпионата.