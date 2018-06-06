Ещё
В дни матчей ЧМ на пл. Победы в Калининграде выделят отдельную полосу для автобусов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В дни матчей ЧМ на пл. Победы в Калининграде выделят отдельную полосу для автобусов 

Клопс.Ru 6 июня 2018
Фото: Клопс.Ru
На площади Победы в Калининграде в дни матчей чемпионата мира по футболу выделят отдельную полосу для общественного транспорта. Об этом журналистам сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов на брифинге во вторник, 5 июня.
По словам чиновника, полосу оборудуют для беспрепятственного проезда шаттлов, которые будут возить болельщиков на матчи и обратно. Она будет выделена на участке от Советского проспекта до улицы Черняховского.
"Благодаря этой полосе у нас получится увеличить кругооборот автобусов, время в пути для пассажиров сократится. Речь идёт об автобусах маршрута S2 — Северный вокзал — стадион «Калининград»", — отметил Рольбинов.
Всего в дни ЧМ в городе будут работать шесть маршрутов. В аэропорт автобусы будут ходить круглосуточно на протяжении всего чемпионата.
Клопс.Ru: последние новости
Футболистов сборной Саудовской Аравии накажут за поражение в матче с Россией Нелегалы с паспортом болельщика пытаются мигрировать в Европу через Россию В Москве чемпионат мира по футболу откроет школьница с синдромом Дауна
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ5
Украинец поплатился за выходку на матче с Россией5
Тренер сборной Египта объяснил победу России92
«Сорри, Россия, мы были неправы»520
Российский ресторан возмутил британского футболиста131
Видео
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
Мацуев и Боярский охрипли от радости на трибуне
Футбол Волейбол
00:31
Украинец поплатился за выходку на матче с Россией
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
04:48
Мексиканец пропал в Москве после встречи с россиянкой
ЧМ по футболу 2018 В мире
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение