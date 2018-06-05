Ещё
Украинских фанатов попросили не спонсировать ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Верховная рада просит фанатов не спонсировать чемпионат мира в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко попросила фанатов не спонсировать чемпионат мира в России, "Советский спорт".
По информации "Украинской правды", пять тысяч украинцев приобрели билеты на матчи турнира. Отказ от поездки мотивируется тем, что для граждан Украины в России небезопасно.
"Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России", — заявила вице-спикер Верховной рады.
Ранее президент мадридского "Реала" вручил Петру Порошенко клубную футболку с первым номером.
Газета.Ru: последние новости
В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018 Певица Орейро назвала самого сексуального футболиста сборной России «Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам могут добавить минимум три выходных117
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»68
Абрамович наказал Британию622
Медведева рассказала о косяке17
Утвержден состав участников сезона 2018/19
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение