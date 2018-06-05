Украинских фанатов попросили не спонсировать ЧМ

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко попросила фанатов не спонсировать чемпионат мира в России, "Советский спорт".
По информации "Украинской правды", пять тысяч украинцев приобрели билеты на матчи турнира. Отказ от поездки мотивируется тем, что для граждан Украины в России небезопасно.
"Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России", — заявила вице-спикер Верховной рады.
Ранее президент мадридского "Реала" вручил Петру Порошенко клубную футболку с первым номером.