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Для алтайских осужденных организуют трансляцию матчей ЧМ по футболу-2018
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Для алтайских осужденных организуют трансляцию матчей ЧМ по футболу-2018 

АиФ — Алтай 6 июня 2018
Фото: АиФ - Алтай
Матчи с чемпионата мира по футболу-2018 будут транслировать в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю.
Телевизионную трансляцию организуют в общежитиях, а те, кто находится в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, смогут узнать о результатах матчей по радио. Матчи, которые пройдут в ночное время, будут записывать и показывать осужденным в днем.
Помимо трансляции в колониях будут проводить лекции об истории отечественного футбола, викторины, а также спортивные соревнования по мини-футболу.
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