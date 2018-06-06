«Черчесов не знает, как играть на чемпионате мира»

По мнению автора материала, стиль национальной команды останется тем же, что и полтора года назад.

В статье подчеркивается, что «главные сильные стороны» сборной остались с весны 2017 года. Например, команда «умеет высоко прессинговать», но «высоко — не значит качественно». Титов отметил, что сборная пропустила гол в матче с Турцией частично из-за своего прессинга.

Также у команды «есть стандарты в атаке», которые работают «от случая к случаю», но «все это было и полтора года назад».

«Страшно осознавать, что за это время Черчесов не построил ничего нового», — пишет автор материала.

В статье отмечается, что для игры с Турцией Черчесов попробовал расстановку 4-4-2 с «разнородными функциями крайних полузащитников». При этом сборной РФ хватает «качественных» центральных полузащитников, а центр — самое слабое место в команде.

Товарищеская встреча сборной РФ с Турцией завершилась 5 июня со счетом 1:1. Эта игра стала последним матчем национальной команды перед чемпионатом мира.

Ранее Россия проиграла Австрии в товарищеском матче, прошедшем 30 мая. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.