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«Черчесов не знает, как играть на чемпионате мира»
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«Черчесов не знает, как играть на чемпионате мира» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сергей Титов в своем материале для «Чемпионата» пишет, что тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов «не знает, как играть» на ЧМ-2018.
По мнению автора материала, стиль национальной команды останется тем же, что и полтора года назад.
В статье подчеркивается, что «главные сильные стороны» сборной остались с весны 2017 года. Например, команда «умеет высоко прессинговать», но «высоко — не значит качественно». Титов отметил, что сборная пропустила гол в матче с Турцией частично из-за своего прессинга.
Также у команды «есть стандарты в атаке», которые работают «от случая к случаю», но «все это было и полтора года назад».
«Страшно осознавать, что за это время Черчесов не построил ничего нового», — пишет автор материала.
В статье отмечается, что для игры с Турцией Черчесов попробовал расстановку 4-4-2 с «разнородными функциями крайних полузащитников». При этом сборной РФ хватает «качественных» центральных полузащитников, а центр — самое слабое место в команде.
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский и его коллега из «Спартака» Роман Зобнин двигались «слишком агрессивно», а между прессингующими и четырьмя защитниками оставалось много места. Пару Газинского-Зобнина в статье назвали «синхронной, но не синхронизированной».
Товарищеская встреча сборной РФ с Турцией завершилась 5 июня со счетом 1:1. Эта игра стала последним матчем национальной команды перед чемпионатом мира.
Ранее Россия проиграла Австрии в товарищеском матче, прошедшем 30 мая. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.
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