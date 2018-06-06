Ещё
Будьте готовы: «Екатеринбург Арену» возьмут в кольцо КПП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Будьте готовы: «Екатеринбург Арену» возьмут в кольцо КПП 

Уралинформбюро 6 июня 2018
Фото: Уралинформбюро
В уральской столице к матчам чемпионата мира по футболу территорию стадион «Екатеринбург Арена» возьмут в «кольцо» полицейские. Согласно постановлению горадминистрации, в центре мегаполиса появятся 13 контрольно-пропускных пунктов, передает "Уралинформбюро".
Они разместятся на следующих улицах:
— на пересечении Гурзуфской и Посадской;
— в районе дома №19 по улице Репина;
— на пересечении Крауля и Токарей;
— на перекрестке Ключевская — Токарей;
— на перекрестке Татищева — Токарей;
— на пересечении Мельникова и Кирова;
— на перекрестке Мельникова — Синяева;
— на пересечении Верх-Исетского бульвара и Репина;
— на пересечении проспекта Ленина и Московской;
— на перекрестке Попова — Московская;
— на перекрестке Малышева — Московская;
— в районе дома №1 по Малышева;
— в районе дома №44б по улице Гурзуфской.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Столица Урала примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
Уралинформбюро: последние новости
Бумекеры ставят на выход России в плей-офф домашнего мундиаля Мацуев осип после очередной победы России на ЧМ по футболу Футболист Кержаков расстался с женой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ5
Тренер сборной Египта объяснил победу России92
Украинец поплатился за выходку на матче с Россией4
«Сорри, Россия, мы были неправы»519
Российский ресторан возмутил британского футболиста131
Видео
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
Мацуев и Боярский охрипли от радости на трибуне
Футбол Волейбол
00:31
Украинец поплатился за выходку на матче с Россией
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
04:48
Мексиканец пропал в Москве после встречи с россиянкой
ЧМ по футболу 2018 В мире
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение