Будьте готовы: «Екатеринбург Арену» возьмут в кольцо КПП

В уральской столице к матчам чемпионата мира по футболу территорию стадион «Екатеринбург Арена» возьмут в «кольцо» полицейские. Согласно постановлению горадминистрации, в центре мегаполиса появятся 13 контрольно-пропускных пунктов, передает "Уралинформбюро"

Они разместятся на следующих улицах:

— на пересечении Гурзуфской и Посадской;

— в районе дома №19 по улице Репина;

— на пересечении Крауля и Токарей;

— на перекрестке Ключевская — Токарей;

— на перекрестке Татищева — Токарей;

— на пересечении Мельникова и Кирова;

— на перекрестке Мельникова — Синяева;

— на пересечении Верх-Исетского бульвара и Репина;

— на пересечении проспекта Ленина и Московской;

— на перекрестке Попова — Московская;

— на перекрестке Малышева — Московская;

— в районе дома №1 по Малышева;

— в районе дома №44б по улице Гурзуфской.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Столица Урала примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.