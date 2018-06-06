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В Самару доставили грунт со стадиона первого чемпионата мира
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В Самару доставили грунт со стадиона первого чемпионата мира 

Спорт-Экспресс 6 июня 2018
Фото: Самарская газета
В Россию доставили грунт со стадиона «Сентенарио» в Монтевидео, сообщает Welcome 2018. На арене в 1930 году проходил первый в истории финал чемпионата мира по футболу.
В среду контейнер привезли в Самару, где сборная Уругвая 25 июня проведет матч группового турнира чемпионата мира-2018 против России. Грунт передали Музею самарского футбола.
Инициаторами акции стали российский Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению Америки (ИББА), Уругвайская ассоциация футбола (AUF), администрация стадиона «Сентенарио», мэрия столицы Уругвая Монтевидео и посольство России в Уругвае.
Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
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