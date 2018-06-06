Почему лучше не садиться за руль во время ЧМ-2018

«АвтоВзгляд» рассказал, почему российским водителям стоит стать пешеходами во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Так, любителям междугородних автопутешествий при их планировании стоит учитывать, что въезд в города, которые примут матчи мундиаля, будет ограничен, а некоторые улицы в них — перекрыты.

Упомянутая выше проблема станет причиной еще двух — увеличения плотности пробок и «мгновенной» эвакуации неправильно припаркованных машин. Кроме того, автор статьи отмечает, что эвакуированы могут быть и припаркованные по правилам авто, как то якобы регулярно происходит во время крупных мероприятий.

С другой проблемой россияне уже столкнулись: в некоторых городах чемпионата мира разрослись, а в некоторых появились и грозят остаться выделенные полосы, которые грозят не только пробками, но штрафами за выезд на них.

Последней, по мнению журналиста, проблемой, которой грозит гражданам «праздник футбола», станут сотрудники ГИБДД

«Такого количества полицейских, вот-вот выйдущих на дороги страны, мы еще не видели», — уверен он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске.