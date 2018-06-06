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«Не изменится ничего»: россияне о влиянии ЧМ на сборную
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«Не изменится ничего»: россияне о влиянии ЧМ на сборную 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (91 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что домашний чемпионат мира не пойдет на пользу сборной РФ по футболу. Точнее, ЧМ «не изменит ничего».
У респондентов спросили, пойдет ли на пользу национальной команде ЧМ-2018. Семь процентов опрошенных ответили «да», пояснив, что турнир «поможет повысить уровень» российских футболистов.
Еще два процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 6988 человек.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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