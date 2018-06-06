«Нижний Новгород готов принять первых лиц государств на высшем уровне», — Глеб Никитин

Глава региона Глеб Никитин провел одно из последних совещаний по подготовке Нижегородской области к чемпионату мира по футболу в среду, 6 июля. Напомним, первый матч в рамках ЧМ-2018 состоится в Нижнем Новгороде уже 18 июня. Врио губернатора Нижегородской области через журналистов призвал нижегородцев регулярно следить за вводимыми ограничениями и оказать теплый прием гостям города.

Во время чемпионата мира по футболу Нижний Новгород примет 200 тысяч иногородних гостей, треть из них —иностранцы. На первый матч прибудет пять тысяч шведских болельщиков, также в рамках мундиаля ожидается визит большого количества аргентинских и мексиканских болельщиков.

Глеб Никитин

врио губернатора

Нижегородской области

Что касается vip-гостей ЧМ-2018, в Нижний Новгород должны приехать представители дипмиссий стран-участниц чемпионат: послы и представители бизнеса.

Если говорить о руководителях стран — участниц мундиаля, ситуация постоянно меняется и их графики корректируются. Но если кто-то из первых лиц захочет мотануться в Нижний Новгород и посмотреть матч, мы будем к этому готовы и примем гостей с удовольствием и на высшем уровне.