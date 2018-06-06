Это кайф: Ведущий телеканал «Интер» счел за честь комментировать ЧМ-2018 по футболу

По мнению журналиста, ему жалко тех спортивных экспертов, которые отказывается комментировать ЧМ-2018 в России и упускают свой шанс.

«Как минимум, я нахожу это странным. Это реально упущенная возможность быть сопричастным историческому моменту, реализовать свои творческие амбиции перед такой масштабной аудиторией. Другого такого шанса может не быть. Общаясь с коллегами, вижу, как горят их глаза. И мне очень жаль тех, кто этого не понимает», — сказал Кадемин.

Он также заявил, что вместе с ним матчи будут комментировать Александр Тынгаев, Александр Сукманский, Юрий Кириченко

«Ради работы над таким проектом можно пожертвовать многим. Буду корректировать график. Но нагрузка в ближайший месяц действительно будет колоссальная. Хотя, вы знаете, это тот случай, когда от такого объема работы получаешь кайф», — подчеркнул Кадемин.

По мнению журналиста, от чемпионата выиграют прежде всего болельщики, поскольку победитель в футболе непредсказуем.

«Интер» также опубликовал расписание трансляций матчей Чемпионата мира-2018.

Практически все матчи группового этапа будут показаны телеканалом «Интер», а 8 из 48 — НТН.

Турнир пройдет в России в период с 14 июня по 14 июля.