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Это кайф: Ведущий телеканал «Интер» счел за честь комментировать ЧМ-2018 по футболу
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Это кайф: Ведущий телеканал «Интер» счел за честь комментировать ЧМ-2018 по футболу 

Украина.ру 6 июня 2018
Фото: Украина.ру
По мнению журналиста, ему жалко тех спортивных экспертов, которые отказывается комментировать ЧМ-2018 в России и упускают свой шанс.
«Как минимум, я нахожу это странным. Это реально упущенная возможность быть сопричастным историческому моменту, реализовать свои творческие амбиции перед такой масштабной аудиторией. Другого такого шанса может не быть. Общаясь с коллегами, вижу, как горят их глаза. И мне очень жаль тех, кто этого не понимает», — сказал Кадемин.
Он также заявил, что вместе с ним матчи будут комментировать Александр Тынгаев, Александр Сукманский, Юрий Кириченко.
«Ради работы над таким проектом можно пожертвовать многим. Буду корректировать график. Но нагрузка в ближайший месяц действительно будет колоссальная. Хотя, вы знаете, это тот случай, когда от такого объема работы получаешь кайф», — подчеркнул Кадемин.
По мнению журналиста, от чемпионата выиграют прежде всего болельщики, поскольку победитель в футболе непредсказуем.
«Интер» также опубликовал расписание трансляций матчей Чемпионата мира-2018.
Практически все матчи группового этапа будут показаны телеканалом «Интер», а 8 из 48 — НТН.
Турнир пройдет в России в период с 14 июня по 14 июля.
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