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Австралия бойкотирует ЧМ-2018
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Австралия бойкотирует ЧМ-2018 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Австралии отказались посылать официальную делегацию на Чемпионат мира по футболу в России, и тем самым присоединились к бойкоту мундиаля Великобританией, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на ESPN.
Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп допускала возможность бойкота ЧМ в России еще в марте 2018 года. Тогда она подчеркнула, что речь идет именно о правительственном бойкоте. На этой неделе Бишоп подтвердила, что на турнире, который пройдет в России этим летом, не будет официальных представителей Австралии.
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В мае 2018 года глава австралийского МИД обвинила российское правительство в «прямой причастности» к крушению самолета Malaysian Airlines, выполнявшего рейс MH17. В результате катастрофы погибли 298 человек, из которых 38 были гражданами Австралии.
Британские власти объявили о бойкоте чемпионата мира в России после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в марте 2018 года. По версии британского следствия, они были отравлены в английском городе Солсбери нервнопаралитическим веществом «Новичок». В якобы отравлении премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию, объявила о бойкоте властей ЧМ-2018 и о высылке 23 российских дипломатов. Россия не признает причастности к «делу Скрипаля» и результаты расследования инцидента, к которому ей не был предоставлен доступ.
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