Австралия бойкотирует ЧМ-2018

Власти Австралии отказались посылать официальную делегацию на Чемпионат мира по футболу в России, и тем самым присоединились к бойкоту мундиаля Великобританией, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на ESPN.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп допускала возможность бойкота ЧМ в России еще в марте 2018 года. Тогда она подчеркнула, что речь идет именно о правительственном бойкоте. На этой неделе Бишоп подтвердила, что на турнире, который пройдет в России этим летом, не будет официальных представителей Австралии.

В мае 2018 года глава австралийского МИД обвинила российское правительство в «прямой причастности» к крушению самолета Malaysian Airlines, выполнявшего рейс MH17. В результате катастрофы погибли 298 человек, из которых 38 были гражданами Австралии.