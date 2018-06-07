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Похищен знаменитый кубок
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Похищен знаменитый кубок 

Партнерский материал 50 минут назад
Во время презентации Главного футбольного трофея в преддверии старта спортивного события года на глазах у VIP-гостей было совершено дерзкое похищение.
Среди подозреваемых легендарные футболисты и тренеры, в своей карьере выигравшие самый престижный трофей — аргентинец Диего Марадона, бразилец Кафу и испанец Винсент Дель Боске. Компанию в блокбастере с детективной линией и отсылками к лучшим гангстерским сагам Голливуда им составил немец Штефан Эффенберг.
Каждый из главных героев реализует собственный план и в компании сообщников пытается опередить конкурентов, но удается задуманное лишь одному из них.
Все силы брошены на поиск трофея, однако, раскрыть похищение можете только вы. Попробуйте найти кубок, оставив имя злодея в комментариях.
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