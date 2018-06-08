В России порадовались австралийскому бойкоту ЧМ-2018

"Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что если не приедут, они нарвутся на большие неприятности. Мало того, что их оштрафуют, их еще могут лишить права участия в следующем мундиале", — заявил Колосков.

Также чиновник отметил, что бойкот положительным образом отразится на предстоящем турнире.

"То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета. Так что можно только приветствовать такое решение. Никаким образом на чемпионате не отразится, только в лучшую сторону", — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Австралии будут бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России.