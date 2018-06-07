Ещё
Во время ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных рейсов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во время ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных рейсов 

63.ru 7 июня 2018
Фото: 63.ru
Во время мундиаля самарский аэропорт будет работать в усиленном режиме. В дни чемпионата мира по футболу — 2018 Курумоч примет 300 дополнительных к сезонному расписанию рейсов. Об этом сообщил представитель Курумоча. — Эти рейсы специально приурочены к мировому первенству. Из них 126 — внутренние, остальные — международные с национальными сборными, руководством FIFA, специальные рейсы с организованными группами болельщиков и бизнес-авиация, — рассказали в Курумоче.
Перрон самарского аэропорта впервые примет такие авиакомпании как Swiss Air Lines, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Brussels Airlines и Air Leisure. Кроме того, впервые в Курумоче будут обслуживать широкофюзеляжный Boeing 777-300ER, на котором в Самару прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. Разрешение на обслуживание этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года.
ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля. В областной столице пройдут шесть игр мирового первенства. Во время группового этапа на «Самара Арене» сыграют команды Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня) и Сенегала и Колумбии (28 июня). Стадион также примет два матча плей-офф: на 2 июля назначен матч 1/8 финала, а на 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.
63.ru: последние новости
Самарские музеи во время ЧМ-2018 будут работать на 2 дольше Фан-фесту дали старт: первые фото с площади Куйбышева В Самаре на дорожных табло показали результат футбольного матча Россия — Египет
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Египет пожалуется на судейство в матче с Россией159
Месси в шаге от вылета с ЧМ30
Российская сборная обогатилась на миллионы долларов136
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Месси довели до слез18
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 В мире
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Прочее
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение