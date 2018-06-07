Во время ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных рейсов

Во время мундиаля самарский аэропорт будет работать в усиленном режиме. В дни чемпионата мира по футболу — 2018 Курумоч примет 300 дополнительных к сезонному расписанию рейсов. Об этом сообщил представитель Курумоча. — Эти рейсы специально приурочены к мировому первенству. Из них 126 — внутренние, остальные — международные с национальными сборными, руководством FIFA, специальные рейсы с организованными группами болельщиков и бизнес-авиация, — рассказали в Курумоче.

Перрон самарского аэропорта впервые примет такие авиакомпании как Swiss Air Lines, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Brussels Airlines и Air Leisure. Кроме того, впервые в Курумоче будут обслуживать широкофюзеляжный Boeing 777-300ER, на котором в Самару прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. Разрешение на обслуживание этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года.

ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля. В областной столице пройдут шесть игр мирового первенства. Во время группового этапа на «Самара Арене» сыграют команды Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня) и Сенегала и Колумбии (28 июня). Стадион также примет два матча плей-офф: на 2 июля назначен матч 1/8 финала, а на 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.