UMA2RMAN и «Матч ТВ» записали неофициальный гимн чемпионата мира по футболу 

Песня «Все на футбол. Все на Матч» стала неофициальным гимном Чемпионата мира по футболу 2018 на «Матч ТВ». Композицию записала группа UMA2RMAN.
На трек было снято веселое полуимпровизированное видео с участием звезд российского рока, эстрады и кино Евгения Маргулиса, Алексея Кортнева, Валерия Сюткина, Лигалайз, Дмитрия Дюжева, Найка Борзова и Гоши Куценко.
Все они выступили в амплуа рядовых болельщиков, компанию которым составили комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев, Нобель Арустамян, Дмитрий Шнякин и постоянный эксперт телеканала, экс-нападающий сборной России Александр Мостовой.
"Предлагаем «болеть» всем вместе! Так, как это сделали мы вместе со всеми звёздами в клипе! — рассказали участники группы UMA2RMAN. — Вместе с комментаторами канала «Матч ТВ» нам удалось через видео передать то настроение, которое было заложено в самой песне. Все на футбол!".
"Я прокомментировал более тысячи матчей и думал, что видел все. Но комментировать, как Кортнев бьёт по воротам Маргулиса, или Сюткин исполняет финт Зидана — это, конечно, навсегда останется особым пунктом в моей карьере. Мы классно провели время. Это был настоящий рок-н-ролл!" — признался комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Авторы музыки Владимир Кристовский и Павло Шевчук, слова Владимира Кристовского, продюсерами выступили Рубен Оганесян, Кирилл Емельянов, Денис Верещагин, Александр Кузнецов, Вячеслав Гольдфельд и Алина Котова.