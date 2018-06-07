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UMA2RMAN и «Матч ТВ» записали неофициальный гимн чемпионата мира по футболу
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UMA2RMAN и «Матч ТВ» записали неофициальный гимн чемпионата мира по футболу 

Газета.Ru 7 июня 2018
Фото: Sostav.ru
Песня «Все на футбол. Все на Матч» стала неофициальным гимном Чемпионата мира по футболу 2018 на «Матч ТВ». Композицию записала группа UMA2RMAN.
На трек было снято веселое полуимпровизированное видео с участием звезд российского рока, эстрады и кино Евгения Маргулиса, Алексея Кортнева, Валерия Сюткина, Лигалайз, Дмитрия Дюжева, Найка Борзова и Гоши Куценко.
Все они выступили в амплуа рядовых болельщиков, компанию которым составили комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев, Нобель Арустамян, Дмитрий Шнякин и постоянный эксперт телеканала, экс-нападающий сборной России Александр Мостовой.
"Предлагаем «болеть» всем вместе! Так, как это сделали мы вместе со всеми звёздами в клипе! — рассказали участники группы UMA2RMAN. — Вместе с комментаторами канала «Матч ТВ» нам удалось через видео передать то настроение, которое было заложено в самой песне. Все на футбол!".
"Я прокомментировал более тысячи матчей и думал, что видел все. Но комментировать, как Кортнев бьёт по воротам Маргулиса, или Сюткин исполняет финт Зидана — это, конечно, навсегда останется особым пунктом в моей карьере. Мы классно провели время. Это был настоящий рок-н-ролл!" — признался комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Авторы музыки Владимир Кристовский и Павло Шевчук, слова Владимира Кристовского, продюсерами выступили Рубен Оганесян, Кирилл Емельянов, Денис Верещагин, Александр Кузнецов, Вячеслав Гольдфельд и Алина Котова.
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