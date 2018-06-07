Россияне нашли способ повысить уровень сборной по футболу

Более половины россиян (56 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что другая система оплаты для игроков повысит уровень сборной страны по футболу.

Респондентам задали вопрос: «Как повысить уровень российской сборной по футболу?». По мнению 26 процентов опрошенных, для этого необходимо изменить систему подготовки игроков.

Еще 11 процентов респондентов уверены, что обновление состава команды поднимет ее уровень.

Семь процентов заявили, что для достижения этой цели нужно сменить тренера.

Всего в опросе приняли участие 7220 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сборная РФ в последнее время не демонстрировала «больших результатов». Он призвал национальную команду продемонстрировать на ЧМ-2018 «современный, интересный, красивый футбол». По его мнению, сборная РФ должна «бороться до конца».

Главной целью России на чемпионате мира президент назвал организацию праздника для любителей футбола.