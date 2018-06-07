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ЧМ-2018: в Салехарде матчи сборной России покажут на большом экране
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ЧМ-2018: в Салехарде матчи сборной России покажут на большом экране 

Красный Север 7 июня 2018
Фото: Красный Север
Во время матчей чемпионата мира по футболу — 2018 салехардских фанатов приглашают в МРК «Полярис». Правда, на большом экране они смогут посмотреть лишь групповые игры национальной сборной. Также им предложат поучаствовать в акции «Болей за наших!».
Чтобы стать ее участниками, нужно собрать команду минимум из четырех болельщиков и посмотреть в «Полярисе» все три матча сборной России, пояснили «Красному Северу» в окружном молодежном центре. А еще надо оформить заявку, это можно сделать тремя способами: позвонить по номеру: (34922) 3-92-98, отправить заявку на электронный адрес: poliadolya@yandex.ru с пометкой «Болей за наших!» или обратиться к администраторам «Поляриса».
Лучший грим, лучшая экипировка, наличие реквизита болельщика — чем креативнее посетители проявят себя, тем больше шансов на победу. Итоги акции подведут 2 июля в группе ОМЦ во «ВКонтакте».
Напомним, мундиаль стартует 14 июня, в матче открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
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