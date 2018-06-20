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Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
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Раскрыт размер премиальных игроков сборной РФ 

Рамблер 1 час назад
Игроков сборной России по футболу премируют за победы и ничьи, сообщает «Чемпионат».
По информации издания, с августа 2016 года, то есть с момента назначения Станислава Черчесова главным тренером команды, каждый российский футболист, который попадает в заявку сборной на товарищеские и официальные матчи, в случае победы получает 15 тысяч евро.
>> «Сорри, Россия, мы были неправы»
Каждая ничья приносит футболистам вдвое меньшую сумму, а за поражения им не платят ничего.
Почти за два года при Черчесове российская команда сыграла 18 матчей, пять раз выиграв, шесть сыграв вничью, а семь проиграв. Таким образом, суммарный доход игроков составил 2,745 миллиона евро, отмечает «Чемпионат».
По данным издания, за победы и ничьи на чемпионате мира 2018 года россияне могут получить дополнительные бонусы.
Сборная Россия 19 июня в Санкт-Петербурге одержала победу над командой Египта со счетом 3:1.
14 июня российская команда обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018.
На групповом этапе сборная РФ также встретится с командой Уругвая (25 июня в Самаре).
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