Судья не поедет на ЧМ-2018 из-за коррупции

Футбольный арбитр из Кении Эйден Рэндж Марва отказался работать на матчах чемпионата мира 2018 года из-за коррупции, сообщает Associated Press

По данным агентства, кениец принял такое решение после публикации видеозаписи, на которой он запечатлен принимающим взятку в размере 600 долларов.

Эйден Рэндж Марва является арбитром международного класса и судит матчи сборных с 2008 года. В 2017-м он был помощником на матче Мексика — Новая Зеландия, который прошел в России в рамках Кубка конфедераций.

Видео с Марвой стало частью документального фильма «№12: когда жадность и коррупция стали нормой», который его автор, журналист Анас Аремеяау Анас, посвятил взяточничеству в африканском футболе.

Ранее эта картина стала причиной роспуска Футбольной ассоциации Ганы, глава которой был заподозрен в получении взятки в 65 тысяч долларов и арестован.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Саранске.