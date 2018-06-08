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Судья не поедет на ЧМ-2018 из-за коррупции
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Судья не поедет на ЧМ-2018 из-за коррупции 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Футбольный арбитр из Кении Эйден Рэндж Марва отказался работать на матчах чемпионата мира 2018 года из-за коррупции, сообщает Associated Press.
По данным агентства, кениец принял такое решение после публикации видеозаписи, на которой он запечатлен принимающим взятку в размере 600 долларов.
Эйден Рэндж Марва является арбитром международного класса и судит матчи сборных с 2008 года. В 2017-м он был помощником на матче Мексика — Новая Зеландия, который прошел в России в рамках Кубка конфедераций.
Видео с Марвой стало частью документального фильма «№12: когда жадность и коррупция стали нормой», который его автор, журналист Анас Аремеяау Анас, посвятил взяточничеству в африканском футболе.
Ранее эта картина стала причиной роспуска Футбольной ассоциации Ганы, глава которой был заподозрен в получении взятки в 65 тысяч долларов и арестован.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Саранске.
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