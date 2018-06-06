Немецкие СМИ попросили поехать на ЧМ в Россию

Европа должна объединиться с Россией и Китаем, потому что едва ли способна в одиночку противостоять США. Об этом пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Автор статьи, журналист Руперт Штернат, подчеркивает необходимость объединения с другими странами — участницами ядерной сделки с Ираном в борьбе против США. По его словам, если сейчас уступить Вашингтону, в дальнейшем отношение американцев к европейцам будет только ухудшаться. На этом фоне Штернат выступает за незамедлительную отмену несправедливых санкций против РФ, передает РИА Новости