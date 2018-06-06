Ещё
Немецкие СМИ попросили поехать на ЧМ в Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немецкие СМИ попросили поехать на ЧМ в Россию 

Российская Газета 6 июня 2018
Фото: Reuters
Европа должна объединиться с Россией и Китаем, потому что едва ли способна в одиночку противостоять США. Об этом пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
Автор статьи, журналист Руперт Штернат, подчеркивает необходимость объединения с другими странами — участницами ядерной сделки с Ираном в борьбе против США. По его словам, если сейчас уступить Вашингтону, в дальнейшем отношение американцев к европейцам будет только ухудшаться. На этом фоне Штернат выступает за незамедлительную отмену несправедливых санкций против РФ, передает РИА Новости.
В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из соглашения с Ираном. Глава Белого дома также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана. В европейских странах действия американского лидера подверглись критике.
Российская Газета: последние новости
В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ Торговые сети остановили продажу пожароопасных бутылок в форме мяча Путин: Мутко многого добился в спорте, хоть его английский и хромает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли26
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко10
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy8
Овечкин установил рекорд в НХЛ
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение