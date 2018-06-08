Россияне признались, как относятся к сборной России

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ВЦИОМ изучил отношение россиян к футбольной сборной 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Каждый десятый россиянин (11%) ждет победы российских футболистов на чемпионате мира, но чаще потенциальными победителями первенства планеты называют команды Бразилии и Германии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Шансы на успех российской сборной наши сограждане оценивают со сдержанным оптимизмом: 20% ждут выхода в 1/8 финала турнира, 14% полагают, что команда попадет в четвертьфинал, 11% — в полуфинал, 6% — в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 11% россиян. В принципе не рассчитывают, что наша сборная выйдет из группы, 19% опрошенных», — передает РИА «Новости» сообщение ВЦИОМ.
При этом в успех российской национальной команды верят 15% женщин и лишь 7% мужчин.
По данным социологов, по 12% опрошенных отдали голоса за победу в ЧМ-2018 команд Германии и Бразилии. Самым популярным отечественным футболистом россияне назвали Игоря Акинфеева (7%), среди иностранцев лидерами стали Криштиану Роналду (15%) и Лионель Месси (13%).
ВЦИОМ сообщил также, что более половины россиян будут следить за трансляциями матчей ЧМ-2018. «Трансляций мирового футбольного первенства ожидает половина россиян (52%): 20% собираются смотреть практически все игры (среди мужчин — 29%, среди постоянных футбольных болельщиков — 91%), 32% — непосредственно матчи с участием национальной сборной», — говорится в материалах исследования ВЦИОМ. При этом лишь 7% опрошенных назвали себя постоянными болельщиками, а 36% сообщили, что интересуются этим видом спорта от случая к случаю, при этом 57% респондентов оказались безразличны к футболу. Как показал опрос, за команду России на нынешнем чемпионате собираются болеть 79% зрителей, по 15% собрались переживать за Германию и Бразилию, а 9% предпочитают команду Испании.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 31 мая, 2 июня 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2005–2016 годах проводились аналогичные квартирные опросы.
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