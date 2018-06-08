Назван возможный победитель ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года выиграет сборная Германии. К такому выводу, как сообщает портал Ura.ru, пришли сотрудники Пермского государственного университета.

На физическом факультете ПГНИУ создали нейросеть, которая, по словам его сотрудников, с 80-процентной вероятностью может правильно определить победителя мундиаля.

Пермская математическая модель учитывает множество факторов, например, предыдущие результаты команд, их рейтинг, места, которые они заняли в отборочной группе, цену и травмы их игроков, а также возраст тренеров.

Так, нейросеть предсказала, что первый мундиаль, который пройдет на территории России, выиграет сборная Германии, переиграв в финале бразильцев. Аргентина займет третье место, а команда России — 27-32, то есть даже не выйдет из группы.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Казани.