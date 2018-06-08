FIFA продаст «резервные» 100 тысяч билетов на ЧМ-2018

Более 100 тысяч дополнительных билетов на матчи чемпионата мира (ЧМ) по футболу выпустит в продажу в пятницу Международная федерация футбола (FIFA). Это билеты, которые ранее были оставлены в качестве резерва для спонсоров, делегаций и гостей. «Резервные» билеты станут доступны с 23:00 мск на FIFA.com/tickets.

Колумбии. За неделю до начала чемпионата было распределено почти 2,5 млн билетов, пишет «Газета.ру» . Больше половины из них куплены зарубежными футбольными болельщиками. Большинство из них из Соединенных Штатов , а также из Бразилии