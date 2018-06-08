Ещё
Журналистов BBC преследовали в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналистов BBC преследовали в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 8 июня 2018
Фото: Vgoroden.ru
Журналисты BBC пожаловались на преследование во время поездки в Нижний Новгород. Британские репортеры снимали ролик о городе в преддверии чемпионата мира по футболу, однако от работы их все время отвлекали следившие за ними люди. Видео о неудачной поездке опубликовано на сайте BBC.
В ролике московский корреспондент BBC Сара Рэйнсфорд отмечает, что за автобусом ее съемочной группы увязались три машины, которые в разное время преследовали команду на дороге. Также, по словам Рэйнфорд, в течение всего съемочного процесса поблизости находились подозрительные люди.
Стоит отметить, что британские журналисты посетили нижегородский штаб Алексея Навального. После этого нижегородские коллеги без предварительного соглашения пытались задать вопросы корреспондентам BBC о стадионе и городе. Сара Рэйнфорд от общения отказалась.
На сайте BBC также утверждается, что МИД России будет разбираться в произошедшем.
Напомним, FIFA запретила Юлии Чичериной выступать на ЧМ-2018
Vgoroden.ru: последние новости
Сборная Германии сенсационно проиграла Мексике Трех мячей Роналду оказалось недостаточно для победы Португалии Матч Швеция — Южная Корея в Нижнем Новгороде: прямая трансляция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Египет пожалуется на судейство в матче с Россией165
Месси в шаге от вылета с ЧМ30
Российская сборная обогатилась на миллионы долларов136
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Месси довели до слез18
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 В мире
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Прочее
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение