Журналистов BBC преследовали в Нижнем Новгороде

Журналисты BBC пожаловались на преследование во время поездки в Нижний Новгород. Британские репортеры снимали ролик о городе в преддверии чемпионата мира по футболу, однако от работы их все время отвлекали следившие за ними люди. Видео о неудачной поездке опубликовано на сайте BBC.

В ролике московский корреспондент BBC Сара Рэйнсфорд отмечает, что за автобусом ее съемочной группы увязались три машины, которые в разное время преследовали команду на дороге. Также, по словам Рэйнфорд, в течение всего съемочного процесса поблизости находились подозрительные люди.

Стоит отметить, что британские журналисты посетили нижегородский штаб Алексея Навального . После этого нижегородские коллеги без предварительного соглашения пытались задать вопросы корреспондентам BBC о стадионе и городе. Сара Рэйнфорд от общения отказалась.