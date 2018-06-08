Самые странные сувениры ЧМ: огурцы на палочке и футболисты-сосалки

Самые странные сувениры ЧМ: огурцы на палочке, «порно-матрешки» и футболисты-сосалки

«Известия» рассказали о самых «странных» товарах и сувенирах, которые посвящены чемпионату мира по футболу 2018 года.

В мае компания IDS Borjomi Russia под брендом «Святой источник» выпустила бутылку воды в форме футбольного мяча. Несколько дней спустя многие ритейлеры отказались от ее продаж, ведь бутылка оказалась идеальной лупой, способной поджечь что угодно.

Youtube

Необычная идея посетила и владимирских кулинаров, которые придумали кормить гостей фестиваля Welcome Foodball Cup 2018 русским «ответом» чипсам — засоленными в пиве огурцами на палочке.

WELCOME FOODball CUP-2018

В Екатеринбурге пошли еще дальше, предложив в буквальном смысле съесть звезд футбола. Спортивный комментатор Владимир Стогниенко выложил в своем Twitter фото конфет-сосалок с изображением игроков и тренеров.

В Екатеринбурге продают такие леденцы. Суарес, Лев и Глушаков тоже были в наличии. pic.twitter.com/hmE5hjm8Bf— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 25 мая 2018 г.

Сувениры, которые продают в казанском аэропорту, и вовсе смутили пользователей соцсетей, так как представляют собой матрешку с длинным продолговатым предметом красного цвета во рту. Не все и не сразу поняли, что это всего лишь свисток.

A post shared by Евгешка (@evgen_chik_k) on May 20, 2018 at 2:22am PDT

Также многие не оценили и продукцию Adidas, посвященную мундиалю, а именно футбольный мяч с кристаллами Swarovski, который сам немецкий концерн оценил в 99 тысяч рублей.

Альтернативу мячу Adidas подготовили заключенные 19-й колонии в Казани, выпилившие футбольные снаряды из дерева. Купить их можно в местных магазинах.

www.63.fsin.su

Тем не менее все эти сувениры не являются официальными, так как Международная федерация футбола (ФИФА) позволяет использовать символику чемпионата мира лишь при получении соответствующей (и платной) лицензии, а за нарушения штрафует.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Самаре.