Земфире запретили выступать во время ЧМ

Певица Земфира на странице в Facebook сообщила об отмене своих концертов на фестивалях футбольных болельщиков в Нижнем Новгороде и Калининграде.

По ее словам, выступления отменили из-за «категорического запрета» на любые «культурно-массовые мероприятия на крытых площадках» во время ЧМ-2018.

Земфира принесла извинения из-за отмены концертов.

Она отметила, что предпочла фестивали FIFA Fan Fest другим выступлениям, так как любит футбол, а чемпионат мира в России — «огромное событие».

Земфира «хотела быть причастной к этому празднику», поэтому «очень, очень расстроена».

Она выразила надежду, что к вечеру 8 июня вопросы с возвратом билетом будут решены, а организаторы фестиваля дадут «внятное объяснение».

Ранее о запрете выступать на FIFA Fan Fest в Ростове-на-Дону заявила Чичерина. В организации пояснили, что отказ от выступления певицы связан с военной тематикой части ее песен. Артистка написала, что ей запретили петь «футболобандеровцы».

Позже в FIFA подчеркнули, что ЧМ нельзя использовать «в качестве платформы для политических заявлений».