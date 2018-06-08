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Земфире запретили выступать во время ЧМ
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Земфире запретили выступать во время ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певица Земфира на странице в Facebook сообщила об отмене своих концертов на фестивалях футбольных болельщиков в Нижнем Новгороде и Калининграде.
По ее словам, выступления отменили из-за «категорического запрета» на любые «культурно-массовые мероприятия на крытых площадках» во время ЧМ-2018.
Земфира принесла извинения из-за отмены концертов.
Она отметила, что предпочла фестивали FIFA Fan Fest другим выступлениям, так как любит футбол, а чемпионат мира в России — «огромное событие».
Земфира «хотела быть причастной к этому празднику», поэтому «очень, очень расстроена».
Она выразила надежду, что к вечеру 8 июня вопросы с возвратом билетом будут решены, а организаторы фестиваля дадут «внятное объяснение».
Ранее о запрете выступать на FIFA Fan Fest в Ростове-на-Дону заявила Чичерина. В организации пояснили, что отказ от выступления певицы связан с военной тематикой части ее песен. Артистка написала, что ей запретили петь «футболобандеровцы».
Позже в FIFA подчеркнули, что ЧМ нельзя использовать «в качестве платформы для политических заявлений».
Комментарии1  Ещё 4 источника 
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