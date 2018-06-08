РФС запускает программу поддержки сборной России

Российский футбольный союз запускает национальную кампанию по поддержке сборной России "Играй за нас. За всех. За каждого!" в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018.

В рамках кампании в парках, на площадях, в торговых центрах более 20 городов страны пройдут развлекательные мероприятия и флешмобы. Там же появятся 3d фотозоны раздевалки сборной и VR-зона 360, которая позволит всем желающим оказаться на стадионе «Лужники», где 14 июня возьмет старт Чемпионата мира по футболу, почувствовать себя частью команды и большого праздника.

Кроме того, в интернете запущен специальный лендинг для болельщиков — тыуменяодна.рф. Он расскажет про географию сборной, про то, как различные города России поддерживают и верят в команду, даст возможность принять участие в конкурсах, через специальную форму задать вопрос игроку или записать пожелания команде.

Также в активную ротацию будут выпущены видеоролики с обычными людьми под общим девизом "Играй за нас. За всех. За каждого!".