TESLA PLACE покажет матч Россия — СА на самом большом проекционном экране в мире

Прямые трансляции матчей чемпионата мира—2018 стартуют на площадке TESLA PLACE 14 июня, в день открытия турнира. До начала показа матча открытия в 18:00, в котором сборная России по футболу сразится со сборной Саудовской Аравии, TESLA PLACE обещает гостям фееричное открытие с кучей шоу-представлений от звёздных гостей, авторскими диджейскими сетами и, конечно же, afterparty. Девушки-черлидерши раздадут болельщикам атрибутику чемпионата мира—2018. Для маленьких посетителей будет функционировать специальная детская зона и организована развлекательная программа.

Сбор гостей с 15:30—16:00 по адресу г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5. Начало — в 16:00. Подробности на ffest.tesla.place

В период проведения чемпионата мира по футболу—2018 на площадке TESLA PLACE будет проходить уникальная онлайн-трансляция всех матчей на самом большом в мире проекционном экране. Создается несколько иммерсивных зон для просмотра: две комфортабельные зоны VIP с депозитными столами и максимальным вовлечением в происходящие события: дополнительно к проекционному экрану площадью 3000 кв. м, трансляция будет осуществляться на трех экранах 12х7 м и 8х4,5 м. Зона в партере дополняется четырьмя экранами 6,5х4 м. Мы приглашаем всех желающих окунуться в стадионную атмосферу и стать свидетелями главного события этого лета!