Россияне рассказали о «музыкальной дискриминации» на ЧМ

Почти половина россиян (49 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что запрет на выступления российских певиц во время ЧМ-2018 — это дискриминация.

Респондентам задали вопрос: «Запрет российским певицам выступать на фестивале болельщиков — политическое решение?». 40 процентов опрошенных ответили «нет». По их мнению, если запрет ввели, «значит, есть объективные причины».

Еще 11 процентов респондентов заявили, что «затрудняются ответить» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 3285 человек.

Седьмого июня о запрете выступать на фестивале болельщиков — FIFA Fan Fest — в Ростове-на-Дону заявила певица Чичерина. Сообщалось, что это связано с военной тематикой ее песен. Артистка сказала, что ей запретили петь «футболобандеровцы». В FIFA подчеркнули, что турнир нельзя использовать «в качестве платформы для политических заявлений». На следующий день, 8 июня, о сорвавшихся выступлениях в Нижнем Новгороде и Калининграде сообщила Земфира.