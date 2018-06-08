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Россияне рассказали о «музыкальной дискриминации» на ЧМ
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Россияне рассказали о «музыкальной дискриминации» на ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян (49 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что запрет на выступления российских певиц во время ЧМ-2018 — это дискриминация.
Респондентам задали вопрос: «Запрет российским певицам выступать на фестивале болельщиков — политическое решение?». 40 процентов опрошенных ответили «нет». По их мнению, если запрет ввели, «значит, есть объективные причины».
Еще 11 процентов респондентов заявили, что «затрудняются ответить» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 3285 человек.
Седьмого июня о запрете выступать на фестивале болельщиков — FIFA Fan Fest — в Ростове-на-Дону заявила певица Чичерина. Сообщалось, что это связано с военной тематикой ее песен. Артистка сказала, что ей запретили петь «футболобандеровцы». В FIFA подчеркнули, что турнир нельзя использовать «в качестве платформы для политических заявлений». На следующий день, 8 июня, о сорвавшихся выступлениях в Нижнем Новгороде и Калининграде сообщила Земфира.
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