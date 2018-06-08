У россиян «выпали глаза» от клипа к ЧМ-2018

В Сети высмеяли совместную работу певца Александра Малинина и группы «Чингизхан», посвященную чемпионату мира по футболу.

За основу музыкального творения была взята популярная в конце 1970-х песня Moscow с переделанным под сегодняшние футбольные реалии текстом.

В записи также приняла участие дочь Александра Малинина Устинья.

Пользователи соцсетей не оценили гостеприимную семью Малининых, высмеяв и текст песни, и видео на нее, и забористое «ахахахаха» в припеве.

В комментариях к публикации с клипом в сообществе «Трэшкультура» пользователи вспомнили, что перед Олимпийскими играми 1980 года в народе ходила другая версия песни со словами: «Москоу, Москоу, мы сравняем танками, будет вам Олимпиада, ахахахаха».

«А потом Россия удивляется, «не правильное представление о нас, шапка ушанка и медведи» по-моему этот клип как говорит, представление правильное», — прокомментировал один из пользователей.

«Я не поняла, что за фразу кричат дети в конце? Пей до дна? Тогда все встает на свои места!)))», — написал другой.

«Ну какой футбол такая и песня!», — заключил третий.