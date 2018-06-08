Путин выступил с заявлением по ЧМ-2018

Путин выступил с видеообращением по случаю ЧМ-2018

Россия сделала все, чтобы гости чемпионата мира по футболу 2018 года чувствовали себя здесь как дома и у них остались незабываемые впечатления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к открытию ЧМ-2018.

Российский лидер приветствовал поклонников футбола, участников футбольных сборных и всех, кто уже приехал или собирается посетить чемпионата мира в РФ.

"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией", — отметил Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.