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Путин выступил с заявлением по ЧМ-2018
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Путин выступил с видеообращением по случаю ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Россия сделала все, чтобы гости чемпионата мира по футболу 2018 года чувствовали себя здесь как дома и у них остались незабываемые впечатления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к открытию ЧМ-2018.
Российский лидер приветствовал поклонников футбола, участников футбольных сборных и всех, кто уже приехал или собирается посетить чемпионата мира в РФ.
"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией", — отметил Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.
"Мы сделали все, чтобы наши гости — спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA! Welcome to Russia!" — заявил президент РФ.
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