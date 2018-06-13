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Эрмитажный кот вынес вердикт России на первом матче ЧМ
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Эрмитажный кот предсказал победу России в первом матче ЧМ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эрмитажный кот Ахилл выбрал сборную России в качестве победителя первого матча чемпионата мира — 2018 против Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Белый кот верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального и был выбран в качестве футбольного оракула. Еще одной особенностью кота называют его врожденную глухоту, но, по мнению представителей музея, это может даже пойти на пользу Ахиллу во время сеансов предсказаний, потому что позволяет ему не отвлекаться на посторонние звуки.
Ахилл родился в Эрмитаже, он потомок президента эрмитажных котов — белоснежного Валлена Деламота и одной из самых известных музейных кошек Луны Сметанкиной.
Ранее коту-предсказателю выдали паспорт болельщика чемпионата мира — 2018.
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