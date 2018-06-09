Британских фанатов запугали «атаками» ФСБ на ЧМ

Британцев предупредили о возможной атаке ФСБ на девайсы во время ЧМ-2018

Британский парламент предупредил о якобы возможных кибератак со стороны российских спецслужб на компьютеры и другие девайсы болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию.

Об этом следует из доклада комитета по иностранным делам, который исследовал, насколько опасным окажется мундиаль для британских фанатов, передает RT.

Возможность атаки ФСБ на девайсы не исключают в МИД Великобритании и в Центре национальной компьютерной безопасности страны.

Ранее сотрудникам британского парламента, которые намерены посетить в России матчи ЧМ-2018 по футболу, запретили брать с собой рабочие телефоны.

Кроме того, защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью остаться дома и не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию из-за якобы большого числа опасностей.

При этом до этого власти Британии заверяли своих граждан, что поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу безопасны, однако советовали проявлять осмотрительность и выучить самые необходимые слова на русском.