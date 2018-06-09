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Британских фанатов запугали «атаками» ФСБ на ЧМ
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Британцев предупредили о возможной атаке ФСБ на девайсы во время ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британский парламент предупредил о якобы возможных кибератак со стороны российских спецслужб на компьютеры и другие девайсы болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию.
Об этом следует из доклада комитета по иностранным делам, который исследовал, насколько опасным окажется мундиаль для британских фанатов, передает RT.
Возможность атаки ФСБ на девайсы не исключают в МИД Великобритании и в Центре национальной компьютерной безопасности страны.
Ранее сотрудникам британского парламента, которые намерены посетить в России матчи ЧМ-2018 по футболу, запретили брать с собой рабочие телефоны.
Кроме того, защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью остаться дома и не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию из-за якобы большого числа опасностей.
При этом до этого власти Британии заверяли своих граждан, что поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу безопасны, однако советовали проявлять осмотрительность и выучить самые необходимые слова на русском.
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