В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию

Британский режиссер Гай Ричи выдал Украину за Россию в рекламном ролике наушников Beats, сообщает «112 Украина».

Четырехминутный ролик, срежиссированный британцем для компании Beats Electronics и приуроченный к скорому старту в России чемпионата мира по футболу 2018 года, рекламирует наушники через рассказ о подростке, «надежде русского футбола», а также о судьбах таких уже знаменитых футболистов, как Гарри Кейн, Месут Озил и Неймар.

Часть сюжета, посвященная русскому мальчику, строится вокруг его желания играть в футбол и невозможности сделать это из-за гопников, которые пьют на поле молочные коктейли.

Между тем, отмечает канал, хоть видео и начинается титром «Россия», однако расположен он на фоне панорамы спального района Киева Березняки.

Кроме того, журналисты канала обратили внимание на наклейки, которые прилеплены к холодильнику в квартире «русской» семьи. Одна из них содержит надпись на украинском языке «С днем влюбленных», а другая — логотип местного производителя молока.