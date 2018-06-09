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Британские геи стали проблемой для российских фанатов
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Вася Киллер: Российские фанаты не знают как реагировать на британских геев 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Reuters
В эфире НСН фанат «Спартака» прокомментировал намерении представителей ЛГБТ из Англии приехать на матчи мундиаля в Россию.
Посетить Чемпионат мира по футболу в России собираются ЛГБТ-активисты из Англии. Как сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на SkySports, представители сообщества намерены поддержать не только свою сборную на матчах, но и представителей сексуальных меньшинств в России.
В эфире НСН фанат «Спартака» Василий Жорин, более известный под псевдонимом Вася Киллер усомнился, что представители ЛГБТ-сообщества действительно приедут на первенство по футболу, назвав сообщение британских СМИ очередным вбросом.
Вася Киллер: Хулиганским поведением на матчах славятся англичане, а не мы 
«Мне трудно дать комментарий по этому вопросу. Среди моих знакомых и близких представителей ЛГБТ нет. С такими представителями секс-меньшинств я не знаком. Это, видимо, западные СМИ формируют в очередной раз мнение по поводу кровожадных русских. Я не знаю, насколько это правда, что они приедут сюда или не приедут. Буквально неделю назад британские СМИ дали статью, где 50-летний представитель английских болельщиков из города Ньюкасл рассказывал о начале Третьей мировой войны, которую они устроят России. Я думаю, что это очередной вброс на «вентилятор». Насколько мне известно, на российских стадионах не встречаются представители ЛГБТ, поэтому даже не знаю, как на них отреагируют российские болельщики на стадионе, потому что они с ними никак не пересекаются. Разные точки локации», — сказал Жорин.
По данным издания, как только лидеры организации «Прайд в футболе» (Pride in Football), которая объединяет геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров среди британских болельщиков объявили о своей поездке на ЧМ в России, им начали поступать угрозы. в 2013 году в России был принят закон о запрете гей-пропаганды.
Напомним, ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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