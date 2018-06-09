Вася Киллер: «Мы не знаем, как реагировать на британских геев»

Василий Жорин, известный в фанатских кругах как Вася Киллер, заявил «Национальной службе новостей», что ему «трудно» комментировать намерение болельщиков геев из Великобритании посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я думаю, что это очередной вброс на "вентилятор"», — заявил фанат «Спартака».

По слова Жорина, он не знает действительно ли британские геи приедут в Россию, однако буквально недавно СМИ Великобритании «пугали» российских болельщиков третьей мировой, которую им пообещал устроить 50-летний фанат из Ньюкасла, так что и публикации о геях можно счесть «вбросом».

При этом Вася Киллер отметил, что среди болельщиков, которые посещают стадионы России, нет представителей ЛГБТ, так что они «никак не пересекаются».

«Это, видимо, западные СМИ формируют в очередной раз мнение по поводу кровожадных русских», — считает он.

Накануне канал Sky Sports сообщил, что геи, состоящие в британской организации Pride in Football, намерены побывать на матчах российского мундиаля, чтобы поддержать сборную, а также «преследуемые» в России секс-меньшинства.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Самаре.