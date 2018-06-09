Фетисов не захотел давать россиянам выходных на ЧМ

Фетисов раскритиковал мысль о выходных днях во время матчей ЧМ-2018

По мнению прославленного хоккеиста, нельзя делать исключения для одного вида спорта.

"Страна должна работать, футболисты должны играть. А вот хоккей у нас проходит, и мы же не делаем выходные, или фигурное катание. Лично я не понимаю этого", — заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что в Сочи дни матчей чемпионата мира по футболу будут выходными.