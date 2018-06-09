Ещё
Фетисов не захотел давать россиянам выходных на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фетисов раскритиковал мысль о выходных днях во время матчей ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Российской Федерации Вячеслав Фетисов раскритиковал мысль о выходных днях во время матчей чемпионата мира по футболу, передает Федеральное агентство новостей.
По мнению прославленного хоккеиста, нельзя делать исключения для одного вида спорта.
"Страна должна работать, футболисты должны играть. А вот хоккей у нас проходит, и мы же не делаем выходные, или фигурное катание. Лично я не понимаю этого", — заявил Фетисов.
Ранее сообщалось, что в Сочи дни матчей чемпионата мира по футболу будут выходными.
Газета.Ru: последние новости
Земфира не выступит в двух городах России из-за чемпионата мира по футболу Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале Орейро спела в Москве песню о Чебурашке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве активизировалась мафия «разводил»44
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко33
У россиян «выпали глаза» от клипа к ЧМ-20188
Овечкин обезумел от счастья после победы64
«Тосно» прекратил существование1
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение