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Уткин рассказал о планах на гонорар на ЧМ
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Уткин рассказал о планах на гонорар за работу на ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Комментатор Василий Уткин, который будет работать на матчах ЧМ по футболу на Первом канале, решил отправить гонорар на блоготворительность.
«Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент — это мечта, исправление моей личной вселенной. А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира на Первом я направлю в благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России», — написал Уткин в Facebook.
Напомним, в прямом эфире Первый канал покажет 27 матчей чемпионата мира, в том числе матч открытия турнира, в котором 14 июня сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Ранее президент Владимир Путин выступил с видеообращением к открытию чемпионата мира по футболу, подчеркнув, что Россия сделала все, чтобы гости этого спортивного мероприятия чувствовали себя как дома и у них остались незабываемые впечатления.
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