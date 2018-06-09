Уткин рассказал о планах на гонорар на ЧМ

Уткин рассказал о планах на гонорар за работу на ЧМ-2018

Комментатор Василий Уткин , который будет работать на матчах ЧМ по футболу на Первом канале, решил отправить гонорар на блоготворительность. «Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент — это мечта, исправление моей личной вселенной. А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира на Первом я направлю в благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России», — написал Уткин в Facebook. Напомним, в прямом эфире Первый канал покажет 27 матчей чемпионата мира, в том числе матч открытия турнира, в котором 14 июня сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Ранее президент Владимир Путин выступил с видеообращением к открытию чемпионата мира по футболу, подчеркнув, что Россия сделала все, чтобы гости этого спортивного мероприятия чувствовали себя как дома и у них остались незабываемые впечатления.