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Россияне выбрали комментаторов на ЧМ-2018
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Россияне выбрали комментаторов на ЧМ-2018 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне назвали футбольных комментаторов, которые должны освещать матчи ЧМ-2018, сообщает аналитическая служба Рамблера.
34% опрошенных считают, что комментировать матчи чемпионата должен Василий Уткин. Еще 16% отдали предпочтение Владимиру Стогниенко. За ним следуют Георгий Черданцев (12%), Юрий Розанов (5%), Александр Елагин (2%) и Роман Трушечкин (2%).
При этом почти треть респондентов (29%) заявили, что никто из названных комментаторов не подходит для освещения матчей ЧМ-2018.
Всего в опросе приняли участия 1504 человека.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Саранске.
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