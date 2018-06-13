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Путин посетил концерт на Красной площади
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Путин посетил концерт на Красной площади 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин пришел на Красную площадь послушать концерт по случаю чемпионата мира по футболу, который стартует завтра.
В мероприятии участвуют симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды оперы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, испанский певец Пласидо Доминго и перуанец Хуан Диего Флорес.
Инициатор и художественный руководитель концерта, его ведущий и участник — известный пианист Денис Мацуев, соведущая — топ-модель Наталья Водянова.
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