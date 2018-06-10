Ещё
Кержаков вынес вердикт России на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аргентина рискует остаться без Месси
Аргентина рискует остаться без Месси

Кержаков вынес вердикт России на ЧМ 

Р-Спорт 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сборная России сможет преодолеть групповой этап на домашнем чемпионате мира по футболу, заявил экс-нападающий национальной команды Александр Кержаков.
Россияне сыграют 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии в Москве, после чего им предстоят встречи со сборными Египта и Уругвая.
"Я считаю, что Россия выйдет из группы", — сказал Кержаков журналистам, выразив надежду на то, что россияне смогут остановить египетского форварда Мохамеда Салаха несмотря на то, что "это тяжело будет сделать".
Кержаков принял участие в открытии фан-зоны чемпионата мира, состоявшемся в воскресенье на Университетской площади в Москве.
"При нашей поддержке она (сборная России) выступит так, как нужно", — заявил бывший футболист, призвав болельщиков посетить фан-зону.
Экс-форвард уверен, что в России пройдет самый лучший чемпионат мира.
"Я знаю, насколько готова наша страна, насколько она ждала этот чемпионат мира. Уверен, что все болельщики, все россияне продемонстрируют великолепное гостеприимство", — добавил Кержаков.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Р-Спорт: последние новости
Глава ФИФА заявил, что его не беспокоит вопрос безопасности на ЧМ-2018 в России Кенийский судья отказался от работы на ЧМ-2018 из-за подозрений в получении взятки СМИ: трансферная стоимость Роналду никогда не опустится ниже 200 млн евро
Комментарии24
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy61
Футболист спас журналистку ударом ноги37
Российская спортсменка побила все возможные рекорды5
Аргентина рискует остаться без Месси1
Британцы назвали худший город ЧМ-201866
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение