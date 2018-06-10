Кержаков вынес вердикт России на ЧМ

Сборная России сможет преодолеть групповой этап на домашнем чемпионате мира по футболу, заявил экс-нападающий национальной команды Александр Кержаков

Россияне сыграют 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии в Москве, после чего им предстоят встречи со сборными Египта и Уругвая.

"Я считаю, что Россия выйдет из группы", — сказал Кержаков журналистам, выразив надежду на то, что россияне смогут остановить египетского форварда Мохамеда Салаха несмотря на то, что "это тяжело будет сделать".

Кержаков принял участие в открытии фан-зоны чемпионата мира, состоявшемся в воскресенье на Университетской площади в Москве.

"При нашей поддержке она (сборная России) выступит так, как нужно", — заявил бывший футболист, призвав болельщиков посетить фан-зону.

Экс-форвард уверен, что в России пройдет самый лучший чемпионат мира.

"Я знаю, насколько готова наша страна, насколько она ждала этот чемпионат мира. Уверен, что все болельщики, все россияне продемонстрируют великолепное гостеприимство", — добавил Кержаков.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.