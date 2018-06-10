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Черчесов назвал цель российской сборной на ЧМ
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Станислав Черчесов: девиз нашей команды — «свобода и ответственность» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов в ходе очередного разговора с журналистами отметил, что перед ним и командой стоит на первом этапе задача выхода из группы на домашнем чемпионате-2018. О следующих матчах тренер россиян пока не думает.
"Я много общался со своими коллегами, и кто бы ни был — тренеры Германии, Бразилии, других команд, цель у всех одна: выйти из группы, и только дальше — "идти по лестнице", — цитирует Черчесова издание "Спорт-экспресс". — И наша первая цель — выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть".
"Условно скажем, мы на 85 процентов играем так и так, но свои 15 процентов — вноси, пожалуйста, — сказал тренер сборной про вклад отдельных футболистов. — Как в последнем матче (игра против Турции — 1:1): я же не могу Дзагоеву запретить скрытый пас. Он отдал, Самедов свои 15 процентов "черпачком" забил, все получили удовольствие".
"У нас девиз: "Свобода, но ответственность", — формулирует Черчесов. — Футболистам надо объяснять, какой соперник, чего от него ждать. Саудовская Аравия провела определенную работу, собирались регулярно, проверили около 50 игроков. Играют примерно как Чили, потому что у них тренер из этой страны. У Египта есть игроки из английской премьер-лиги".
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