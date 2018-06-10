Черчесов назвал цель российской сборной на ЧМ

Станислав Черчесов: девиз нашей команды — «свобода и ответственность»

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов в ходе очередного разговора с журналистами отметил, что перед ним и командой стоит на первом этапе задача выхода из группы на домашнем чемпионате-2018. О следующих матчах тренер россиян пока не думает.

"Я много общался со своими коллегами, и кто бы ни был — тренеры Германии, Бразилии, других команд, цель у всех одна: выйти из группы, и только дальше — "идти по лестнице", — цитирует Черчесова издание "Спорт-экспресс". — И наша первая цель — выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть".

"Условно скажем, мы на 85 процентов играем так и так, но свои 15 процентов — вноси, пожалуйста, — сказал тренер сборной про вклад отдельных футболистов. — Как в последнем матче (игра против Турции — 1:1): я же не могу Дзагоеву запретить скрытый пас. Он отдал, Самедов свои 15 процентов "черпачком" забил, все получили удовольствие".