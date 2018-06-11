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ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
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ФИФА изменит правила проведения чемпионатов мира после турнира в России 

Газета.Ru 1 час назад
Международная федерация футбола (ФИФА) изменит правила проведения чемпионатов мира после турнира в России, сообщает News.ru.
«Будет создана абсолютно новая система отбора. Она уберет весь дисбаланс, который может существовать сегодня. Я верю, что эта система будет реже подвергаться критическим высказываниям. И это не будет окончательным вариантом, разработка будет развиваться и совершенствоваться», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
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Ранее Сергей Собянин и Инфантино открыли международный вещательный центр в Москве.
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