ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России

Международная федерация футбола (ФИФА) изменит правила проведения чемпионатов мира после турнира в России, сообщает News.ru.
«Будет создана абсолютно новая система отбора. Она уберет весь дисбаланс, который может существовать сегодня. Я верю, что эта система будет реже подвергаться критическим высказываниям. И это не будет окончательным вариантом, разработка будет развиваться и совершенствоваться», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее Сергей Собянин и Инфантино открыли международный вещательный центр в Москве.